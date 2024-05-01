AK Parti'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: 'Desteğimiz tamdır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki bir etkinlikte sarf ettiği ve polemiklere neden olan "yerel halk" ifadesiyle ilgili konuştu. Çelik, "Bakanımız ve ekibine desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kullandığı 'yerel' ifadesi sonrası ortaya çıkan polemiklere Ak Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır.' dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, Bakan Şimşek'in 'yerel' ifadesiyle ilgili yorumda bulundu.Çelik, 'Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim.' dedi.