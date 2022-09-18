MİT'te nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG Fırat Bölge Sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz'ü SIHA operasyonu ile etkisiz hale getirdi.Mehmet GÜRBÜZ, PKK/YPG Fırat Bölge Sorumlusu olması itibarıyla Ayn El Arab, Ayn İsa, Sırrin, Münbiç, Tabka ve Rakka'dan sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.