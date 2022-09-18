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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenleyecek.

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Ekleme: 18.09.2022 - 16:39 Güncelleme: 18.09.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Bugün Saraçhane Parkı'nda, on binlerin katılım sağlamasının beklendiği Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT'nin yurt dışı fonlu temsilcilerini tutuşturdu.

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yola çıkan aileler, yürüyüşe çocuklarıyla katılım göstereceği bildirildi.

150 sivil toplum kuruluşu
Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi diyerek bir paylaşımda bulunan Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ'nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul'da, ailelerle Saraçhane'de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt'a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

Yürüyüşün iptali için başvurdular!
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), protestonun iptali için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtildi:
Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+'larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz.

'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de'
LGBT lobisinin sapkınlık yayma çabalarına karşı İstanbul'da 150 sivil toplum kuruluşu Saraçhane'de bir araya geldi. 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla düzenlene mitinge yoğun katılım sağlandı.

Büyük Aile Yürüyüşü için toplanan kalabalığa LGBT'lilerden taciz
İstanbul Saraçhane'de eşcinsellik dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nde provokasyona gelen sapkın LGBT'liler, vatandaşlar tarafından yuhalandı.
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
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