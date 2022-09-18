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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Central Park'taki yürüyüşünün ardından restoranda oturduğu sırada yanına gelen bisikletçi, "Dünyanın en iyi başkanı” diyerek öz çekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
Ekleme: 18.09.2022 - 12:22 Güncelleme: 18.09.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temasları devam ediyor.

Özbekistan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni durağı ABD oldu.

Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da bindiği özel uçakla ABD'ye ulaşan Erdoğan'a eşi ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Yoğun ilgi gördü
Yolculuğun ardından New York'taki Türk Evi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Ardından genel kurul öncesi sabah saatlerinde kentteki Central Park'a gelen Erdoğan, burada yürüyüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

Kent sakinleriyle sohbet etti
Bu sırada karşılarında Başkan Erdoğan'ı gören yabancı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etti.

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

'Dünyanın en iyi başkanı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Central Park'taki restoranda oturdu. Bu sırada Burkina Fasolu bisikletçi Michael, Erdoğan'ın masasına geldi.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Michaael, “Dünyanın en iyi başkanı” diyerek öz çekim yaptı. Erdoğan da bisikletçi hayranına İngilizce “Tanıştığımıza memnun oldum” dedi.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
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