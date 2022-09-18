Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temasları devam ediyor.Özbekistan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni durağı ABD oldu.Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da bindiği özel uçakla ABD'ye ulaşan Erdoğan'a eşi ve beraberindeki heyet de eşlik etti.Yolculuğun ardından New York'taki Türk Evi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.Ardından genel kurul öncesi sabah saatlerinde kentteki Central Park'a gelen Erdoğan, burada yürüyüş yaptı.Bu sırada karşılarında Başkan Erdoğan'ı gören yabancı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etti.Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Central Park'taki restoranda oturdu. Bu sırada Burkina Fasolu bisikletçi Michael, Erdoğan'ın masasına geldi.O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Michaael, “Dünyanın en iyi başkanı” diyerek öz çekim yaptı. Erdoğan da bisikletçi hayranına İngilizce “Tanıştığımıza memnun oldum” dedi.O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.