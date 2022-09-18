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Beyaz Gazete
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinin başarılı olamayacağını öne sürerek, destek olmak için hazine garantisi verilmesini istedi. Kılıçraroğlu'na yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İsteseniz de istemeseniz de bu konutları YA-PA-CA-ĞIZ! İlk temelleri Allah’ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz." dedi.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
Ekleme: 18.09.2022 - 23:09 Güncelleme: 18.09.2022 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal konut projesinin başarılı olamayacağını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz.' dedi.

BAKAN KURUM'DAN YANIT: YAPACAĞIZ
CHP Lideri'ne yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Kurum, 'Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PA-CA-ĞIZ!' ifadelerini kullandı.

İLK TEMEL EKİM AYINDA ATILACAK
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.'


Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
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