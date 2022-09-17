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Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekleme: 17.09.2022 - 01:09 Güncelleme: 17.09.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var
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