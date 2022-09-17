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Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu

Tarkan'ın, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konser için 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret aldığı ifade edildi. Tarkan'ın, bu rakamın 3 milyonunu bazı vakıflara bağışladığı belirtildi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın konser için belediyeden ücret almayacağını açıklamış, sonra ağız değiştirerek parayı bağışlayacağını söylemişti.

Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu
Ekleme: 17.09.2022 - 11:19 Güncelleme: 17.09.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın, belediyeden aldığı ücret konuşuluyor. İlk önce Tarkan'ın herhangi bir ücret almayacağı ifade edilmiş ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kaşe alıp bağış yapacak" demişti. Halk TV yayınında konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TARKAN İZMİR KONSERİ İÇİN 450 BİN DOLAR ALDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Mega Star Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ücret belli oldu. Sabah gazetesinin iddiasına göre Tarkan, söz konusu konser için 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldı.

ÜCRET ALMAYACAK DENİLMİŞTİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın konser için belediyeden ücret almayacağını açıklamıştı. Soyer, Halk TV'de yaptığı açıklamada ise ağız değiştirdi. Soyer, Tarkan’ın ‘kaşe ücreti’ adı altında para aldığını söyledi. Tarkan'ın parayı hayır işine aktaracağını dile getiren Soyer'in çelişkili açıklamaları kafalarda soru işaretine neden oldu. Sosyal medyada, "Tarkan hani ücret almayacaktı?", "Tunç Soyer yine çark etti" yorumları yapıldı.
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