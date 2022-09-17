İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın başka bir fabrikaya da sıçradı

İzmir'de kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada patlamaların olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre yangın bir başka fabrikaya daha sıçradı.

İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.Henüz belirlenemeyen bir neden yangının çıktığı öğrenildi.Fabrikada patlamaların olduğu ekiplerin alevlere müdahale ettiği bildirildi.Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı.Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.BAHARAT FABRİKASINA SIÇRADITorbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Ekipler fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradaki yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.3 İŞÇİ YARALANDIAlınan bilgiye göre yangın esnasında fabrikada vardiyada bulunan 60 işçinin olduğu öğrenildi. Yangında 3 işçinin yaralandığı ve Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.