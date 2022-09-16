  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy: Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Ekleme: 16.09.2022 - 00:41 Güncelleme: 16.09.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy: Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da toplu mezar bulduklarını duyurdu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Zelenskiy de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söylemişti.

ZELENSKİ İZYUM'U ZİYARET ETMİŞTİ

Açıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etmişti.

RUS GÜÇLERİ İZYUM VE BALAKLİYA'DAN ÇEKİLDİ

Ukrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül'de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz! Seni uyarıyorum satıştan vazgeç!
Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Semerkant'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Bakan Kurum net tarihi ve şartları açıkladı! İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?
BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı!
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi! Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Azerbaycan duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü!
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Gündüz gelin' diyen Miçotakis'e yanıt! Gündüzünüz gece olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı