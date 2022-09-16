Zelenskiy: Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da toplu mezar bulduklarını duyurdu.Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.Zelenskiy de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söylemişti.ZELENSKİ İZYUM'U ZİYARET ETMİŞTİAçıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etmişti.RUS GÜÇLERİ İZYUM VE BALAKLİYA'DAN ÇEKİLDİUkrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül'de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.