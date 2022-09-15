THODEX dolandırıcılığında kritik detay! O isimden çarpıcı ifade

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.Kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, mağdur olduğunu savundu.FARUK FATİH'İN PARASINI ÇALMIŞ: 17 YIL HAPİSSavcılık, şüpheli kullanıcının sisteminde eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığını ve toplamda 595 bin lira haksız kazanç sağladığını kaydetti.Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak yer aldığı dosyada Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı."ART NİYETLİ OLSAM TÜM PARAYI ÇEKERDİM"Binlerce kişiyi dolandırıp firar ettiği Arnavutluk'ta tutuklanan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" dedi.THODEX DOLANDIRICILIĞINDA KRİTİK DETAYŞirketin işleyiş şeklinde dair dikkat çekici bilgiler de veren sanık Süleyman K., "Hesapta para gösterip hesabı boşaltarak işlemler yapıyorlarmış. Bu nedenlerle 40 bin kişiyi aynı şekilde mağdur ettiler" diye konuştu."SİSTEM ARIZASIYLA PARAYI ÇEKTİ"Thodex dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı Ergün Acar ise bu davada tanık olarak ifade verdi. Şirketin yazılımcısı olduğunu yaptığını söyleyen Acar, "Hatırladığım kadarıyla sanık sistemdeki bir kullanıcıydı. Sistem arızasını kullanarak çekemeyeceği miktardaki parayı çekti ve iade etmedi.Küçük miktarların çekilmesi halinde tespiti zordur. Ama bu fark edildi ve hesabı durduruldu" dedi. Mahkeme, mağdur Faruk Fatih Özer'in adresinin tespit edilemediği için ifadesinin alınmasından vazgeçilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.