RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak

Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre 'kamu yararına yönelik spot film olarak' kabulüne ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan 'Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir. İlgili spotların yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?Toplam 150 STK'nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen 'Büyük Aile Buluşması' adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30'da Saraçhane Parkı'nda başlayacağı vurgulandı. Yürüyüşün Beyazıt Meydanı'nda son bulacağı kaydedildi.LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yürünecek.