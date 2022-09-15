  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak

RTÜK toplantısında, 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT+’lar aleyhine yapılacak mitinginin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Ekleme: 15.09.2022 - 21:30 Güncelleme: 15.09.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre 'kamu yararına yönelik spot film olarak' kabulüne ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan 'Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir. İlgili spotların yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.

RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?

Toplam 150 STK'nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen 'Büyük Aile Buluşması' adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30'da Saraçhane Parkı'nda başlayacağı vurgulandı. Yürüyüşün Beyazıt Meydanı'nda son bulacağı kaydedildi.

LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yürünecek.
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi! Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Azerbaycan duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Gündüz gelin' diyen Miçotakis'e yanıt! Gündüzünüz gece olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret
Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı: Kırmızı çizgiyi geçecek!
Bakan Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına yalanlama
Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası
Vatandaş paylaştı! İşte İBB’nin siyah renkteki kirli suyu Kağıthane deresine dökme anı
Türkiye tarihinde bir ilk: Dünyanın en iyisi
İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
Baykar’a iftira peşinde olan CHP'ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e 'AYM' tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada
CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı