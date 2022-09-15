Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet

Başkan Erdoğan'ın salı günü açıkladığı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular 48 saat dolmadan 1,5 milyonu aştı. Vatandaşlar projeye büyük ilgi gösterirken bankalara akın etti. Evsahibi olma hayalini kuran dar gelirliler, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken; Türkiye için herhangi bir projesi olmayan nuhalefet ise projeye karşı çıktı.Milyonlarca kişiye ev umudu olan proje CHP'nin canını sıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve projeye tepki gösterdi. TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı 1 milyon konutu görmezden gelerek projenin hiç bitmeyeceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, 'Konut meselesi gündemde.Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje' ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri...'Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönüldenistiyorum. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, 'Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!'TOKİ'nin AK Parti döneminde 20 yılda yaptığı projeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinin bitmeyeceğini iddia etti. Oysa TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.