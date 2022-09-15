İzmir'de makilik alanda yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.