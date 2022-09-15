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Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenlere yeni ödeme planı gönderilmeye başlandı. Kış yaklaştı, doğalgaz abonelikleri yenileniyor. Geçen yıl ayda 165 euro ödeyen emekliye, Aylık 2268, yıllık 27.216 euro fatura geldi.

Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Ekleme: 15.09.2022 - 12:38 Güncelleme: 15.09.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Alman basınında geniş yer bulan haberlere göre, 150 metrekarelik dairesini ısıtmak için daha önce ayda 165 euro ödeyen bir emekliye, doğalgaz dağıtım şirketinden yeni gönderilen mektupta, aynı miktardaki doğalgaza ayda 2268 euro ödeme planı geldi.

HALK ÇARESİZ KALDI
Bild gazetesinde yer alana habere göre; Yılda 20 bin kilovatsaat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen bir başka emekliden de aynı kilovatsaat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi.

Emeklinin maaşından daha yüksek olan bu aylık ödeme planı, çaresiz bıraktı. Elektrik fiyatlarının da dört kata yakın artış göstermesi üzerine başta dar gelirli aileler olmak üzere halk, kışı nasıl atlatacağını, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.

IMF'DEN KORKUTAN UYARI
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi.

Georgieva, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun katılımıyla gerçekleşen '2022 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi' etkinliğine katıldı.

Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 'korkunç' ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.

Georgieva, 'Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir.' dedi.

Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Kovid-19, ikincisinin ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.

Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.

Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.
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