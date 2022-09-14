Rıza Kayaalp'in kızı Vera babasını televizyondan izledi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde, İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu.Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi. Kendisi için hazırlanmış, sırtında babasının fotoğrafı yer alan milli formayı giyen Ay Vera, tezahürat da yaptı.Rıza Kayaalp, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.