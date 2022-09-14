PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması bir kez daha olumlu sonuçlandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubunun 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 83'e yükseldi.