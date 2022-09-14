İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri, CHP ile İyi Parti arasında gerilimin yükselmesine sebep olmuştu.Tekin'in sözlerinin tartışmanın fitilini ateşlemesi sonrası İyi Partili Uğur Poyraz, tartışmaya “CHP'yle şu anda ittifak değiliz, seçim zamanı konuşuruz.” sözleriyle başka bir boyut kazandırmıştı.Yaşananların ardından İyi Parti cephesinden konuya dair bir açıklama daha geldi.İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Oğhan'ın programına konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.CHP ile 2018'den itibaren ittifak yaptıklarını söyleyen Tatlıoğlu, değişen seçim kanunuyla ittifakların bir avantajı kalmadığını söyledi.İttifakın seçim yaklaştığında tekrar konuşulacağını belirten Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz 2018'den itibaren CHP'yle ittifak yaptık. Önümüzdeki seçimde yeni seçim kanununa göre böyle bir ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil. Aslında ittifak olarak girebilirsiniz ama bir avantajı olmayacak. 2018 seçimlerinde 23 milletvekili CHP, 4 milletvekili de biz, ittifak halinde girdiğimiz için ilaveten milletvekili çıkardık. Bu kanun değişti artık ittifak olarak girmenin bir avantajı yok. Bu seçim gündeme geldiğinde tekrar konuşulacak bir konu. Demokrasiyle ilgili alanın genişletilmesiyle ilgili işbirliğimiz sürmektedir ve bir Millet İttifakı paydaşlığı söz konusudur.Bu ittifak Başkanlık Sistemi'ne karşı Parlamenter Sisteme ulaşmayı hedeflemektedir. Millet İttifakı'nın temel misyon Türkiye'yi parlamenter sisteme kavuşturmaktır. Ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefimiz, seçim güvenliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ittifak devam ediyor.”