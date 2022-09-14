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CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

Cumhuriyet Halk Partisinin yalan siyaseti yine açığa çıktı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un ortaya attığı 'Peribacaları iş makineleriyle yıkılıyor' iddiasını CHP medyası köpürttü. CHP'nin ortaya attığı 'peribacaları yıkılıyor' iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Ancak yıkılan bölgenin iki kaçak tuvalet olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı
Ekleme: 14.09.2022 - 23:35 Güncelleme: 14.09.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı
Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yalan rüzgarı devam ediyor.

CHP ve medyası Türkiye'nin önemli turistik alanlarından Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığı iddia etti.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

CHP'Lİ ALİ ÖZTUNÇ YAYDI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ: PERİBACALARI YIKILIYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un ortaya attığı iddiayı Sözcü, Birgün, Diken ve Cumhuriyet gibi CHP'nin yayın organları köpürtttü.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

İDDİA YALAN ÇIKTI: İKİ KAÇAK TUVALET YIKILDI
CHP'nin iddiası yalan çıktı. Yıkılan bölgenin peribacaları statüsünde olmayan iki kaçak tuvalet olduğu öğrenildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

Ateş, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İki beldeyi birbirine bağlayan ve uzun yıllardır kullanılan yolun, Göreme Açık Hava Müzesi'nden geçtiğini, bu alandaki tarihi kilise ve peribacalarına zarar verdiğini aktaran Ateş, Kapadokya Alan Başkanlığının kararıyla bu yolun trafiğe kapatılması için başlanılan alternatif yolun yapımının sürdüğünü dile getirdi.

Ateş, alternatif yol çalışmalarının 2,2 kilometre uzunluğunda, 5 ila 7 metre genişlikte ve mevcutta kullanılan kadastral yol hattında yürütüldüğünü, yolun son 200 metrelik kısmında yer alan peribacalarına zarar verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Ortahisar-Göreme arasındaki trafiğe henüz kapatılmamış eski yolu kullanan ağır tonajlı araçların yaydığı titreşimin çevredeki tarihi kiliselerin fresklerinde dökülmelere neden olduğunu anlatan Ateş, çalışmanın Kapadokya'nın geleceğini kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

'PERİBACALARI YIKILIYORMUŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR'
Sosyal medyada peribacalarına zarar verildiğine yönelik iddiayı paylaşanların projeyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

'Halihazırda kullanılmakta olan Ortahisar-Göreme yolunun altında, yaptırdığımız jeoradar çalışmasına göre 7-8 tane kaya dam bulunmaktadır. Bunların kilise veya farklı bir müştemilat olup olmadığı zamanla gün yüzüne çıkacak. Muhalefetin dediği gibi biz Kapadokya'nın kalbine hançer saplamıyoruz, tam tersine 50 yıl önce saplanmış hançeri çıkarıyoruz. Yeni alternatif yolla, hiç zararsız diyebileceğimiz bu yolla, mevcut yolun altındaki kilise ve benzeri müştemilatları da kurtarmış ve turizme açmış olacağız. Peribacaları kesilmiyor. Orada daha önce izinsiz yapılan iki adet WC ünitesi kaldırıldı. Bununla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının kararları var. Onun dışında hiçbir peribacası veya kiliseye müdahale edilmedi. Asla böyle bir durum söz konusu değildir. Medyada çıkan görüntüler farklı bir taraftan çekim yapılarak bilhassa peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum asla söz konusu değil. İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya.'

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