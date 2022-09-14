  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum açıkladı! TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurmasının ardından TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvurular kademeli olarak başladı. Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı.

Ekleme: 14.09.2022 - 21:47 Güncelleme: 14.09.2022 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum açıkladı! TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Bakan Kurum, "Sosyal konut projesine başvuru sayısı 705 bine ulaştı" dedi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C kimlik numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bakan Kurum açıkladı! TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapılan GSB yurdunu inceledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede! Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki! 'Haddini bilmez ahlaksız'
CHP'li Özgür Özel'den Osmanlı'ya hakaretler savuran Tunç Soyer'e destek
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık
Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor! 'Seni hapse tıkarım'
Bakan Koca: Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için üç kritik hamle yaptık!
Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye tepki
Yunanistan tarih verdi! Hazır olun!
Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! 5 kez program durdurma cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak
MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu
İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı