Bakan Kurum: 141 bin kişi sosyal konut projesine başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurmasının ardından TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvurular kademeli olarak başladı. Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ''Sosyal konut hamlesine aldığımız veriye göre saat 10.30 itibariyle ilk günde 92 bin başvuru yapıldı'' dedi.



Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor.



BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.



Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.