  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...

Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...
Ekleme: 12.09.2022 - 20:58 Güncelleme: 12.09.2022 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...
Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.

Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...

'Mavi Marmara' gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen 'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.

Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...

- Olay

Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.

Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

İmamoğlu yine suya zam hazırlığında! İBB Meclisi yarın toplanacak
Tevfik Göksu'dan İBB'ye 'proje listesi' tepkisi! Gülsek mi ağlasak mı karar veremedim vizyonsuzluk ete kemiğe büründü
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...
Fransa'da toplu taşıma araçlarına şoför bulunamıyor...
Ömer Çelik'ten CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine tepki! 'Osmanlı da bizim Türkiye de bizim'
Akşener iki aşireti birbirine verdi! Ardından istifa kararı geldi
MSB: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
İtalyan basını yazdı! Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor
Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'
İran ordusu duyurdu: İsrail'i vurabilecek drone geliştirdik!
CHP'li Nevaf Bilek'in skandal 'Kürdistan' sözleri için harekete geçildi
Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi
'Tarkan ücret almayacak' diyen CHP'li Tunç Soyer ağız değiştirdi
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık savaş! Tanju Özcan ile açılışı yapacak
Tunç Soyer Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'ya kin kustu: Hırsızlar haramiler
AK Partili Çelik: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere cevap oldu
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı
Mustafa Varank, 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz' algısını kim yaydı?
5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi