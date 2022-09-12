Şişli'de binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin 3.katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.