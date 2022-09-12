CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı

Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi.Eşinin Belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Subaşı, 'Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim' şeklinde bir açıklama yapmıştı.Ancak Subaşı'nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği ortaya çıktı.Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek olan etkinliklerin bir kısmını bir organizasyon şirketine veren CHP'li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şirkete, yemek işlerini Subaşı Yemek Sanayiye vermesi şartını koştu.Şeyh Edebali meydanında geçtiğimiz gün düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için 5 Bin kişilik pilav Subaşı yemek sanayiye yaptırıldı.Kalabalığın arkasında park eden aile şirketine ait araçlar dikkatlerden kaçmadı. Melek Mızrak Subaşı, doğrudan olmasa da dolaylı olarak aile şirketine rant sağlamayı sürdürdü.Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 Bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı Bini geçmedi.Yaklaşık 4 Bin kişilik yemeğin ücretinin de organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesine yansıtılacağı öğrenildi.