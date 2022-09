Bakan Kurum Sel felaketi yaşayan Kastamonululara seslendi: 2 fabrika 92 iş yerimizi tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi 1 Ekim 2021 de başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika,92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak. Kastamonu ve Bozkurttaki gelişmeleri çok yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim sizlerin yanında olacağız.' şeklinde konuştu.EKONOMİYE CAN SUYU OLACAKÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında Kastamonu'da meydana gelen büyük sel felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Bozkurt ve Abana ilçelerinde ayrı ayrı düzenlenen kura çekilişi törenlerine video konferans sistemiyle katılarak hayırlı olsun mesajlarını iletti. Bakan Kurum, 'Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika,92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak.' dedi.Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerini söz verdikleri gibi en kısa sürede yenilediklerini belirten Bakan Kurum, 'Bugün geçtiğimiz yıl selde hasar gören Kastamonu, Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerimizin kura çekim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Bereketli rızık kapısı olacak dükkânlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Kastamonu'muz için Bozkurt'umuz için Abana'mız için hayırlı uğurlu olsun.' dedi.'TOPLAMDA 2 FABRİKA, 92 İŞ YERİMİZİ TAMAMLADIK'Konutların etaplar halinde teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, 'Konutlarımızı etaplar halinde siz değerli kardeşlerimize teslim etmeye süratle devam ediyoruz. Abana ve Bozkurt'ta meydana gelen selde dükkânlarımız, iş yerlerimiz ve sanayi alanlarımız büyük zarar görmüştü. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi 1 Ekim 2021 de başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika,92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde.' ifadelerine yer verdi.'İŞ YERLERİMİZ, İLÇELERİN EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK'İş yerlerinin, ilçelerin ekonomisine can suyu olacağını vurgulayan Bakan Kurum, 'Bölgenin modern tesisleri olarak, şehirlerimize güç katacaktır. Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz bu yeni dükkânlarına gittiklerinde, bir kardeşimiz aracını tamire getirdiğinde bu alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında daha güzel bir ortamda vakit geçirebilecek. İnşallah birazdan dükkânlarımızın kuraları çekilecek. Bizde en kısa zamanda oraya gelerek yeni dükkânlarda sizlerin misafiri olacağız, çayınızı içeceğiz, sohbet edeceğiz.' dedi.'KASTAMONU'MUZUN HER BİR İHTİYACINA MİLLETİMİZİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA CEVAP VERECEĞİZ'Geçen yıl Ağustos ayında Kastamonu ve Bozkurt'ta sel felaketi nedeniyle büyük acılar yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sel felaketinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi böylesi afetlerden muhafaza eylesin. Devlet ve millet olarak el ele verdik. Kısa sürede yaralarımızı sarmak için hep birlikte seferberlik ruhuyla çalıştık. Tüm ekibimizle birlikte sel bölgesinde sizlerle beraberdik. Kastamonu'nun afetlerden etkilenmesini önleyecek bir yenileme çalışmasını sizlerle istişare ederek hazırladık ve inşa sürecimizi hızlıca başlattık. Kastamonu'muzun alt yapısından üst yapısına, kentsel dönüşümünden sosyal donatılarına, yeşil alanlarından istihdamına kadar her bir ihtiyacını milletimizin talebi doğrultusunda cevap vereceğiz.''GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Kastamonu ve bölgesindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkati çeken Bakan Kurum, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim sizlerin yanında olacağız. Ben sanayi sitemizin, iş yerlerimizin Bozkurt'a, Abana'ya, Kastamonu'ya hak sahibi esnaf kardeşlerimize ve ailelerine bereketli kazançlar sağlamasını temenni ediyorum. Emeği geçen TOKİ'mize, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, tüm mesai arkadaşlarımıza, mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.' dedi.