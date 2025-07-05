Antalya Adana Adıyaman belediye başkanlarına gözaltı! CHP'li belediyelerde rüşvet düzeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı verildi.Zeydan Karalar, Muhittin Böcek ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.Adana Emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize Suçları Şube müdürlüğü ekipleri CHP'li Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde bulunan villasına operasyon düzenledi. CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın villada bulunmadiğı eşinin ise villada olduğu öğrenildi. KOM ekipleri villada arama yaptı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma rüşvet suçu iddiası kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlunun eski eşi Z. K. gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurtdışında bulunması nedeniyle firar olduğu öğrenildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan yazılı açılamada '2025/60355 nolu soruşturma evrakı kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekBüyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek (firar yurtdışı) Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini olan Z.K. Olmak üzere 3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturma arama elkoyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir' denildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine yürüttüğü yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Yürütülen 3 farklı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Şahin, şüphelilere susması için baskı uygulayan avukat Onur Büyükhatipoğlu, tutuklu Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle taşınmaz ve araç alan 4 şüpheli ve tutuklu Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmaya verdiği villalar sebebiyle 4 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İlk olarak Ekrem İmamoğl'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan şüphelilerin alınan beyanlarında ve sundukları evraklar neticesinde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamaların olduğu tespit edildi. Keleş'in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünü hakkında 'İrtikâp' suçundan gözaltı kararı verildi.Aynı soruşturma kapsamında, operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında 'Suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına kararı verildi.Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklu bulunduğu rüşvet soruşturmasında kilit isim Aziz İhsan Aktaş itirafçı olmuş ve bu sayede çok fazla rüşvet eylemi tespit edilmişti. Sonrasında tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde rüşvet çarkının içerisinde olduğu iddia edildi. Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı iken iş yaptığı şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve paraların dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e teslim edildiği iddiası üzerine haklarında gözaltı kararı verildi.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere' nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve yönlendirmeyle birlikte paraların Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a teslim edildiği iddiasıyla yine her iki isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan gözaltı kararı verildi.Son olarak Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'nün tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmazvermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, Hasan Akgün' ün yakınlarına ve firmalara 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazıdevraldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında 'Rüşvet vermek' ve 'Rüşvet almak' gözaltı kararı verildi.