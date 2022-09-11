  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, vatandaşları sahte belgelerle kandırarak, yüksek değerdeki arsalarını, satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 şüpheli tutuklandı.

6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
Ekleme: 11.09.2022 - 19:06 Güncelleme: 11.09.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü/Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcı şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla' nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F. ve Y.K. kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda suça ilişkin olarak çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, iki adet tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber!
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Geri sayım başladı! TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! 'Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez'
Pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit düştü
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı ortaya çıktı
CHP'li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi
Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
MSB: 400'ün üzerinde sığınak ve mağara ele geçirildi
Sırtını ABD ve Fransa'ya dayadı
Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin arasında kritik görüşme!
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi