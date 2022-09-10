Marmaris’te meydana gelen iki yangın korkuttu

İlk yangın, Siteler Mahallesi'nde saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı bir binanın zemin katında depo olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Marmaris’te meydana gelen iki yangın korkuttuİkinci yangın ise 13.30 saatinde Armutalan Mahallesi Sinam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.İki yangında da ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.