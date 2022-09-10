CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak

CHP'li Gürsel Tekin'in, 6'lı masada çatlak oluşturan 'HDP'ye Bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından, yine CHP'li Barış Yarkadaş'ın çatlağı daha da büyüten, İyi Partililerin, CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa'da gün yüzüne çıktı. Nilüfer İlçesinde, bulunan Ertuğrul Mahallesi'nde, 2005'te çıkarılan imar planı kapsamında, yeni parseller oluşturuldu. Bu arada yapılan şuyulandırmada arsa sahiplerinden yüzde 35 kesinti yapılarak kamunun kullanacağı ortak alanlar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar içinde 3477 ada ve 2 parseldeki 3 dönümlük arsa park alanı olarak tescillendi.CHP'li Nilüfer Belediyesi, yıllarca vatandaşın kullandığı parka, 2019 seçimlerinden sonra kafe-restoran yaptı. İmar kanununun 'Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alanları amaç dışında kullanılamaz' maddesine rağmen parkı ticaret alanına çeviren belediye, kafeteryanın işletmesini ise ittifak ortağına diyet ödemek için, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek'e verdi. Aynı zamanda esi CHP Milletvekili Yahya Şimşek'in kızı olan ve İyi Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkanı olarak ta görev yapan Özgür Şimşek ise kafeye sahibi olduğu inşaat firmasının ismi olan Mosbo Kafe adını verdi.Şimşek, yaklaşık 1 yıldır işlettiği kafeye, geçen Haziran'da görkemli bir açılış yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'unn da katıldığı açılış için gelen Ankara'dan Bursa'ya gelen İyi Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu ise 'Görüyorum ki bu kardeşlerimiz emeklerini ekmeğe dönüştürmüşler' açıklaması yaptı.Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliğinin 19'uncu maddesine göre ise park alanlarına encümen kararı ile ancak genel tuvalet, pergole ve kamelya yapılabiliyor.İyi Partiyle yaptığı ittifakın gereklerini yerine getirmeyi sürdüren CHP'li Nilüfer Belediyesi, son olarak ise İyi Parti Meclis Üyesi olan Mehmet Temirtaş'ı, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.