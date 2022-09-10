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CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak

CHP’li Gürsel Tekin’in, 6’lı masada çatlak yaratan “HDP’ye Bakanlık verilebilir” açıklamasının ardından, yine CHP’li Barış Yarkadaş’ın çatlağı daha da büyüten, İyi Parti’nin CHP’li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa’da gün yüzüne çıktı. CHP’li Nilüfer Belediyesi, halkın kullandığı parka yaptırdığı kafe-restoranı, “Al sen işlet” diyerek, İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek’e verdi. Açılışa, CHP’li ve İyi Partili çok sayıda isim katıldı. İyi Parti’ye diyet ödemeye devam eden Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, son olarak geçtiğimiz günlerde, İYİ Partili Meclis üyesi Mehmet Temirtaş’ı da başkan yardımcısı yaptı.

CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
Ekleme: 10.09.2022 - 11:14 Güncelleme: 10.09.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
CHP'li Gürsel Tekin'in, 6'lı masada çatlak oluşturan 'HDP'ye Bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından, yine CHP'li Barış Yarkadaş'ın çatlağı daha da büyüten, İyi Partililerin, CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa'da gün yüzüne çıktı. Nilüfer İlçesinde, bulunan Ertuğrul Mahallesi'nde, 2005'te çıkarılan imar planı kapsamında, yeni parseller oluşturuldu. Bu arada yapılan şuyulandırmada arsa sahiplerinden yüzde 35 kesinti yapılarak kamunun kullanacağı ortak alanlar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar içinde 3477 ada ve 2 parseldeki 3 dönümlük arsa park alanı olarak tescillendi.


PARKI TİCARİ ALANA ÇEVİRDİLER
CHP'li Nilüfer Belediyesi, yıllarca vatandaşın kullandığı parka, 2019 seçimlerinden sonra kafe-restoran yaptı. İmar kanununun 'Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alanları amaç dışında kullanılamaz' maddesine rağmen parkı ticaret alanına çeviren belediye, kafeteryanın işletmesini ise ittifak ortağına diyet ödemek için, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek'e verdi. Aynı zamanda esi CHP Milletvekili Yahya Şimşek'in kızı olan ve İyi Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkanı olarak ta görev yapan Özgür Şimşek ise kafeye sahibi olduğu inşaat firmasının ismi olan Mosbo Kafe adını verdi.

CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak

KIYAĞA EMEK DEDİ
Şimşek, yaklaşık 1 yıldır işlettiği kafeye, geçen Haziran'da görkemli bir açılış yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'unn da katıldığı açılış için gelen Ankara'dan Bursa'ya gelen İyi Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu ise 'Görüyorum ki bu kardeşlerimiz emeklerini ekmeğe dönüştürmüşler' açıklaması yaptı.

YÖNETMELİK ORTADA
Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliğinin 19'uncu maddesine göre ise park alanlarına encümen kararı ile ancak genel tuvalet, pergole ve kamelya yapılabiliyor.

SON DİYET BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İyi Partiyle yaptığı ittifakın gereklerini yerine getirmeyi sürdüren CHP'li Nilüfer Belediyesi, son olarak ise İyi Parti Meclis Üyesi olan Mehmet Temirtaş'ı, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
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