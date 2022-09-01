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TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...

Son dakika haberi... Beykoz Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri’ne yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada uzun namlunu silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan kişi yakalandı.

TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...
Ekleme: 1.09.2022 - 21:34 Güncelleme: 1.09.2022 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz Riva'da bulunan tesislerine akşam saatlerinde yönetim kurulu toplantısı sırasında uzun namlunu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tesislerin hemen yanında bulunan dere tarafından yapıldığı belirtilen saldırıda saldırgan veya saldırganlar tarafından 7 el ateş edildi.

KURŞUNLAR YÖNETİM KURULU ODASINA İSABET ETTİ

Kurşunlar tesislere isabet ederken saldırıda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği dere kenarında uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların yönetim kurulu odası ile iki boş odaya isabet ettiği belirlendi.

HAMİT ALTINTOP'UN YANINDAN GEÇTİ

Olayda saldırganların silahından çıkan kurşunlardan bir tanesinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanından geçtiği ve koltuğa saplandığı öğrenildi. Saldırı sırasında yönetim kurulu üyeleri kendilerini yere atarak korumaya çalıştı.

TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklamada, saldırıyı kınayarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Ali Yerlikaya, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır' dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, 'Başkan Mehmet Büyükekşi'yi aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkaraktır' dedi.

TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırgan yakalandı...

KULÜPLERDEN TFF'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kulüpler Birliği ve kulüpler, TFF'nin Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Süper Lig kulüpleri, saldırı için TFF'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz.

BAKAN SOYLU HELİKOPTERLE OLAY YERİNE GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasina düzenlenen saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle olay yerine geldi. Bakan Soylu, federasyon binası ve çevresinde incelemelerde bulunarak gorevlilerden bilgi aldı.
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