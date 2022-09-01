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Beyaz Gazete
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Almanya’da akaryakıt fiyatlarında yeni artış

Avrupa’yı saran elektrik, doğal gaz ve akaryakıt krizi, zamları da beraberinde getirdi.

Ekleme: 1.09.2022 - 17:05 Güncelleme: 1.09.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Almanya’da akaryakıt fiyatlarında yeni artış
Almanya'da akaryakıt fiyatlarında litre başına 40 centin üzerinde artış yapıldı. Ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah motorin fiyatı 2,30 avronun üzerine çıktı.

Dün 1,90 avroya satılan motorin, bugün bazı kentlerde 2,39 avrodan satılmaya başlandı.

Ayrıca 1,75 civarında olan benzin de 2,20 ila 2,30 avro arasında satışa sunuldu.

Benzin İstasyonları Birliği Sözcüsü Herbert Rabl, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük şirketleri halihazırda satın alınan ve dolayısıyla daha ucuz yakıtı pahalı fiyattan kullanmakla suçladı.

Rabl, gelecek haftalarda pompalarda büyük bir fiyat savaşı olacağını belirterek, "Büyük markalar akaryakıt indiriminden neredeyse ya da tamamen vazgeçtiler, küçük markalar şimdi aynı şeyi yapıyor. Kimin galip geleceği konusunda bir çekişme yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya medyasında, hükümetin bu konuda bir adım atmaması durumunda akaryakıt fiyatlarının 2,50 avroyu geçeği yorumları yapıldı.
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