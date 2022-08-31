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Mega projede önemli eşik! Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Ankara'ya döndükten sonra bunu politika stratejisi haline getirip Cumhurbaşkanı'na rapor halinde arz edeceğiz. Bizim ziyaret amacımız bu." diye konuştu.

Ekleme: 31.08.2022 - 23:08 Güncelleme: 31.08.2022 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Mega projede önemli eşik! Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kurul üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Murat Yılmaz ve Onur Kılıç, 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' kapsamında ilk olarak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle kısmen sular altında kalacak İşhan Köyü'nün yeni yerleşim yerine gitti.

Yeni evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret eden heyet, halkla sohbet etti. Daha sonra restorasyon çalışmaları süren tarihi İşhan Kilisesi'ni de gezen heyet, burada muhtar ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Mega projede önemli eşik! Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!

Yeni evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret eden heyet, halkla sohbet etti. Daha sonra restorasyon çalışmaları süren tarihi İşhan Kilisesi'ni de gezen heyet, burada muhtar ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Prof. Dr. Işıkhan, baraj nedeniyle Yusufeli'nde sosyal bir değişim yaşanacağını belirterek, bir ilçenin sular altında kalacak olması nedeniyle ortaya çıkabilecek sosyal sorunların belirlenmesi noktasında vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve paydaşların görüşlerini aldıklarını, yaşanan sosyal problemleri belirleyerek, bunların çözümüne yönelik alternatiflerin bulunması noktasında stratejiler geliştireceklerini söyledi.

Mega projede önemli eşik! Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!

Yusufeli'nin her yönüyle önemli bir ilçe olduğunu kaydeden Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

'Baraj zaten başlı başına devasa bir yapıya sahip. Ülke ekonomisine inanılmaz bir katkısı olacak. Bir yanda baraj yapılırken sular altında kalan bir ilçe ve köyler var. Nüfusun yaşamış olduğu sosyal problemlerin belirlenmesi noktasında biz burayı ziyaret ettik. Program kapsamında Artvin merkezi de ziyaret edeceğiz. Artvin ilimizin hem ekonomik hem sosyal sorunlarının neler olabileceği noktasında da birtakım ipuçları elde ettik.'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sosyal Politikalar Kuruluna verilen görev ve yetkiler kapsamında görev yaptıklarına dikkati çeken Işıkhan, 'Sahadayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, tespit etmek ve bunların çözüm yollarının neler olduğunu belirlemek için geldik. Ankara'ya döndükten sonra bunu politika stratejisi haline getirip Cumhurbaşkanı'na rapor halinde arz edeceğiz. Bizim ziyaret amacımız bu.' diye konuştu.

Mega projede önemli eşik! Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!

Heyete ziyaretleri esnasında Artvin Vali Yardımcısı Furkan Taha Türkmenoğlu, Yusufeli Kaymakam Vekili Onur Özaydın, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, SGK İl Müdürü Kahraman Derece, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ve İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Yusufeli'nde inceleme ve ziyaretlerde bulundu

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