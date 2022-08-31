Firari FETÖ'cü Alanya'da saklandığı evde yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.D.adlı kişi Merkez İlçe jandarma ekiplerince yakalandı

Alanya Merkez İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(45) adlı kişinin ilçe'de bir evde saklandığını tespit etti.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Güllerpınarı Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda M.D.(45) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.