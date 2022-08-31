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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!

Tuzla'da katıldığı programdan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen Kübra ve Metehan kardeşleri fark ederek aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla yağmurun altında bekleyen çocuklar ile sohbet ederek onlara hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!
Ekleme: 31.08.2022 - 21:18 Güncelleme: 31.08.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!
Tuzla'da yaşayan Kübra (10) Metehan Ateş (6) adlı kardeşler, yaklaşık 2 buçuk saatlik sağanak yağış altında ellerinde bayraklarla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmak üzere Tuzla'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören çocuklar 'Tayyip dede' diyerek seslendi. Çocukları fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurarak çocuklarla ve çevredekilerle sohbet etti. Erdoğan, Kübra ve Ateş kardeşlere oyuncak hediyesi vererek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!

“Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu, çok mutluyum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördükleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Kübra Ateş, 'Tayyip dedemi gördüm. Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu. Benim yanağımdan öptü bana hediye verdi çok mutlu oldum. Yağmur altında 2 buçuk saattir bekliyoruz. Yağmur yağdı, şimşekler çarptı ama ben pes etmedim. Recep Tayyip Erdoğan dediğimizi bekledik ve sonunda geldi çok mutlu oldum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tayyip dede' diye seslenen çocukların yanında durarak sohbet etti!

“Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz”
Konu hakkında konuşan Metehan ve Kübra kardeşlerin annesi Hülya Ateş, “Çok mutluyum Cumhurbaşkanını yakından gördüğüm için. Ben burada oturuyorum. Daha öncesinde de Deniz Harp Okulundaki programlara geldiğinde kendisini uzaktan görme şansımız olmuştu. Ama bu sefer durdu, şanslıydık. Çocuklara da hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Onu yakından görmek çok mutlu etti beni. Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz sırf onu görebilmek için' diye konuştu.

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