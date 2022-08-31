Feci kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde yaşandı… R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.MİNE ERSOY CAMDAN FIRLADI!Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı.Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.ANTALYA'DA ÇOK ACI OLAYEkipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı.Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.Son dakika: 21 yaşındaki Mine Ersoy'un feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı!Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.