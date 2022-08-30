Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu yine çöktü! Soylu'dan sert tepki!

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman" ifadelerini kullandı"BU SORUMSUZLUKTAN VAZGEÇ"Soylu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."