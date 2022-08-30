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Gıda enflasyonuna karşı bir hamle daha; Yüzde 75'ini devlet karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımını yaygın hale getirmek için harekete geçti. Lojistik maliyeti ile israfı da azaltacak projede belirlenen sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım sebze üretimini artırarak ihtiyacın karşılanması ile fiyatları da düşürecek yeni uygulamanın ayrıntıları.

Gıda enflasyonuna karşı bir hamle daha; Yüzde 75'ini devlet karşılayacak
Ekleme: 30.08.2022 - 09:31 Güncelleme: 30.08.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Gıda enflasyonuna karşı bir hamle daha; Yüzde 75'ini devlet karşılayacak
Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.

Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK; PİLOT BÖLGE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.


Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

GIDA İSRAFI DA AZALACAK

Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.

GIDADA KAYIP AZALACAK

Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak.

SON DAKİKA | YENİ ÜRETİMDE YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ

İlk etapta bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi, Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı.

Bu fidelerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için gün sayılırken, kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ DENGEYİ SAĞLADI

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilmişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanan ürünler şunlar olmuştu:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay,

Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"
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