Ekrem İmamoğlu’nun '2020'de açılacak' dediği Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı ışığı göremiyor

AK Parti döneminde hattın 850 metrelik kısmı tamamlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri CHP'li İBB tarafından bir türlü sonlandırılamadı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri'nin 2020 yılında bitirileceğini duyurmasının üzerinden iki sene geçti. Ancak füniküler bir türlü tamamlanamadı.İmamoğlu 3 Aralık 2020 tarihinde fünikülerin temmuz ayında hizmete gireceğini 'yapımı hızla devam ediyor' diyerek duyurdu.TEMMUZDAN EKİME ERTELEDİBu tweet'ten 5 gün sonra Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında hizmete gireceğini söylediği fünikülerin ekim 2021'de açılacağını ifade etti.'YAKINDA' HİZMETE GİREMEDİ!İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihindeRumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler ile ilgili bir paylaşım daha yaparak, 'Yakında hizmete girecek' dedi ancak dediği yine olmadı.MARTTA 'HAZİRAN' DEDİ: HAZİRANDA ÇIT YOK31 Mart 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının haziran başında hizmete başlayacağını duyurdu.Ancak haziran ayı içinde de bir gelişme yaşanmadı.TAM BİR SENE GEÇTİ YİNE AÇILMADITarihler 5 Ağustos 2022'yi gösterirken Ekrem İmamoğlu, son tweetinden tam bir sene geçmişken yeni bir paylaşım daha yaptı. 2021 yılında biteceğini duyurduğuRumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin yine 'yakında açıyoruz' ifadeleriyle bir videosunu paylaştı.'BİTMEDİ GİTTİ'Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin ne zaman hizmete gireceği merak konusu olurken, İstanbullular 'bitmedi gitti' diyerek sözünü bir türlü yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.