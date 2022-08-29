Ekrem İmamoğlu’nun '2020'de açılacak' dediği Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı ışığı göremiyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2020 yılında hizmete gireceğini açıkladığı, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı arap saçına döndü. İmamoğlu'nun yaklaşık iki senedir 'çok yakında hizmete girecek' dediği füniküler hattı bir türlü bitirilemedi. Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattının neredeyse yarısına denk gelen 850 metrelik kısmı AK Parti döneminde tamamlanmıştı.
AK Parti döneminde hattın 850 metrelik kısmı tamamlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri CHP'li İBB tarafından bir türlü sonlandırılamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri'nin 2020 yılında bitirileceğini duyurmasının üzerinden iki sene geçti. Ancak füniküler bir türlü tamamlanamadı.
İmamoğlu 3 Aralık 2020 tarihinde fünikülerin temmuz ayında hizmete gireceğini 'yapımı hızla devam ediyor' diyerek duyurdu.
TEMMUZDAN EKİME ERTELEDİ
Bu tweet'ten 5 gün sonra Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında hizmete gireceğini söylediği fünikülerin ekim 2021'de açılacağını ifade etti.
'YAKINDA' HİZMETE GİREMEDİ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihinde
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler ile ilgili bir paylaşım daha yaparak, 'Yakında hizmete girecek' dedi ancak dediği yine olmadı.
MARTTA 'HAZİRAN' DEDİ: HAZİRANDA ÇIT YOK
31 Mart 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının haziran başında hizmete başlayacağını duyurdu.Ancak haziran ayı içinde de bir gelişme yaşanmadı.
TAM BİR SENE GEÇTİ YİNE AÇILMADI
Tarihler 5 Ağustos 2022'yi gösterirken Ekrem İmamoğlu, son tweetinden tam bir sene geçmişken yeni bir paylaşım daha yaptı. 2021 yılında biteceğini duyurduğu
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin yine 'yakında açıyoruz' ifadeleriyle bir videosunu paylaştı.
'BİTMEDİ GİTTİ'
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin ne zaman hizmete gireceği merak konusu olurken, İstanbullular 'bitmedi gitti' diyerek sözünü bir türlü yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.