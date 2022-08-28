Türkiye'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu açık açık yalan söyledi!

CHP, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi kaybetmemek ve ittifakta tutmak adına verdiği tavizlere Irak ve Suriye tezkerelerini de eklemiş ve 2019-2020 yılında 'evet' dedikleri tezkereye 2021'de 'hayır' demişti. Katıldığı bir televizyon programında tezkere kararı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna girişerek canlı yayında milletin gözünün içine bakarak açık açık yalan söyledi. Tezkeredeki 'Yabancı silahlı kuvvetler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu bu nedenle tezkereye 'hayır' dediklerini kaydetti. Ancak CHP; aynı ibarelerin yer aldığı 2019 ve 2020 tezkerelerine "evet" oyu vermişti.

CHP, terörle mücadele için Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren 2021 yılındaki tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' oyu vermişti. Tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatılırken, CHP'nin tezkere tavrı HDP'ye ödediği 'diyet borcu' olarak yorumlanmıştı.Dün akşam katıldığı bir televizyon programında tezkere kararı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna girişerek canlı yayında milletin gözünün içine bakarak açık açık yalan söyledi. Tezkeredeki 'Yabancı askerler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu bu nedenle tezkereye 'hayır' dediklerini kaydetti. Ancak CHP; aynı ibarelerin yer aldığı 2019 ve 2020 tezkerelerine 'evet' oyu vermişti.TEZKERE ÖNCESİ HDP CHP'Yİ TEHDİT ETMİŞTİTBMM'de oylanan tezkere öncesi HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama gelmişti. HDP'li Taşçıer, 'CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli' demişti. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine 'Hayır' oyu vereceklerini açıklamıştı.CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmeleri öne çıkmıştı.