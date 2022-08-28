Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, çalıştığı yerde başkasına ait olan otomobille yola çıkan Batuhan Kılınç, sabah saat 05.10 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kılınç, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılınç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Kılınç ile yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen Fatmanur Kılınç, eşinin elini tutarak yanından ayrılmadı.Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu.” dedi.Genç kadını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde morga kaldırıldı.Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.