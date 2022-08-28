Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Mardin ve Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bir acı haber de Bursa'dan geldi.Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİOtobüste bulunan, 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDIBursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.