Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin ve Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bir acı haber de Bursa'dan geldi.
Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otobüste bulunan, 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.