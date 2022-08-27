Lice’de Eren-Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları"nın 16'ncı gününde 16 milyon 513 bin kök Hint keneviri, 492 kilogram toz esrar, 43 kilogram kubar esrar ile 19 roketatar fişeği ele geçirildi.

Terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulan operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 noktada aramalar yapıldı.Jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 16 milyon 513 bin 340 kök Hint keneviri, 492 kilo 65 gram toz esrar, 43 kilo 15 gram kubar esrar ve 19 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.