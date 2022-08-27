Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere yurt müjdesi: 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.