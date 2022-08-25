CHP, İmam Hatiplilere hakarete arka çıktı!

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip camiasını hedef alan ve ötekileştiren hadsiz sözleri büyük bir infiale neden olmuş, toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde helalleşme tiyatrosuna soyunan CHP ise, Gülşen'in hadsizliğine adeta arka çıktı.CHP'li isimlerden şarkıcının seviyesizliğine peş peşe destek mesajları geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatip camiasını hedef alan skandal sözlere adeta kalkan oldu.Kılıçdaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklamalarda bulundu.İMAM HATİPLİLER SAPIK OLARAK DAMGALANDI, KILIÇDAROĞLU 'ŞAKA' DEYİP HEDEF SAPTIRDIİmam Hatiplilerin 'sapık' olarak damgalanmasını 'şaka' olarak akıllara durgunluk veren Kılıçdaroğlu, 'Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktişdarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için' sözleriyle iktidarı hedef alıp konuyu bağlamından uzaklaştırdı.YARGI CAMİASINI HEDEF GÖSTERDİCHP Genel Başkanı, seviyesiz sözleri nedeniyle Gülşen'in tutuklanmasına karar veren yargı camiasını da tehditkar bir üslup ile hedef alarak şu ifadeleri kullandı;Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!MİLLİ, MANEVİ HER ŞEYE DÜŞMAN OLAN KANAS CANAN YİNE SAHNEDEO isimlerden en dikkat çekeni, Kanas Canan lakabıyla bilinen teröre destek veren söylemleri ile ön plana çıkan CHP'nin DHKP-C komiseri Canan Kaftancıoğlu oldu.Milli ve manevi ne varsa düşman olan Kaftancıoğlu, Gülşen'in İmam Hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan çirkin sözlerine arka çıkarak şu ifadeleri kullandı;'Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı #Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın'CHP'Lİ ÖZKOÇ GÜLŞEN'E KALKAN OLDU: ADALETİNİZ BATSINDaha önce ABD'de FETÖ gecesine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gülşen'in İmam Hatipleri hedef alan ahlaksızlığını görmezden gelerek hükümeti ve yargıya hedef aldı.Özkoç, 'Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!' ifadelerini kullandı.HAKARETE VE SEVİYESİZLİĞE 'MAHİR''CHP'nin sesi çok çıkan, seviyesi yerlerde olan vekili Ali Mahir Başarır da boş durur mu...İmam Hatiplere yapılan hakarete arka çıkan Başarır, 'Sanatçı Gülşen adliyeye götürülürken akla gelen sorular? Namaz kılmayanlar öldürülebilinir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı! Ankara'yı soyan Melih Gökçek için soruşturma var mı! Ya uyuşturucu ticareti yapanlar? var mı!' şeklinde konuştu.ESPRİ YUMUŞATMASICHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel de Gülşen'in İmam Hatiplileri 'sapık' ile damgalayan sözlerini 'espri' olarak yumuşatma girişimine soyundu.28 ŞUBAT'IN KESKİN KALEMİNDEN ALÇAK ALGI: TÜRBAN MAĞDURU KADINLAR...CHP yandaşı bir tutum sergileyen, 28 Şubat'ın keskin kalemlerinden Ertuğrul Özkök de İmam Hatiplere hakarete destek veren isimler arasında yerini aldı.Özkök, çirkin bir algı operasyonuna soyunarak 'Türban mağduru kadınlar vardiya sizde. Siz sahip çıkın sanatçı kadınlara' ifadelerini kullandı.Gülşen'in seviyesiz sözleri perdeleme girişiminde bulunan Ertuğrul Özkök, olayı provokasyon olarak niteleyip yargı camiasını hedef gösterdi.İşte tepki çeken o sözler;Bu kadar zarif ve içten bir özür. 4 ay sonra kirli ve karanlık bir el tarafından sızdırılmış, başı sonu belli olmayan bir video. Karanlık niye besbelli, suçüstü yakalanmış. Provokasyonun amacı besbelli. Sayın hakimler, insanları öldüreceğini, komşularını lsteleyip katledeceğini övüne övüne ekranlardan haykıran karanlık tipler sokakta elini kolunu sallayarak volta atarken bir kadın sanatçıyı tutuklamak kime yarayacaktır? 28 Şubat başörtülü kadınlara yenildi. Siz de başı açık sanatçıları yenemezsiniz. Türban mağduru kadınlar vardiya sizde. Siz sahip çıkın sanatçı kadınlara.