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Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!

Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 asker şehit oldu!

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!
Ekleme: 4.07.2022 - 23:26 Güncelleme: 4.07.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!
Kahreden haber, Milli Savunma Bakanlığından geldi. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

1 asker, şehit oldu.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Enes ÖZGÜL, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!

KAHREDEN VASİYET

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı. Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi' dediği ortaya çıktı. Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehadet haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Gaziosmanpaşa'daki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet Özgül'e acı haberi verdi. Şehit için dualar edilirken, ailenin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki Özgül'ün, üç kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.

Şehit Enes Özgül'ün naaşının yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.
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