Mersin'in Akdeniz belediyesinde skandal! CHP'liler 'PKK, terör örgütü diyemedi!'

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde Diyarbakır ile kardeş şehir olma maddesi HDP, CHP ve bağımsız üyelerin oylarıyla reddelirken, kayyum üzerinden PKK tartışması yaşandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın 'kimler PKK'ya terör örgütü diyor, el kaldırsın' demesi üzerine HDP'lilerle birlikte saf tutan CHP'liler ellerini kaldırmadı.Akdeniz Belediyesi temmuz ayı birinci oturumunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir protokolü CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.HDP'li ve CHP'li Meclis üyelerinin Diyarbakır Belediyesi'nin kayyum olmasından dolayı kardeş şehir protokolüne red vermesiyle ilgili konuşan Başkan Gültak, ret kararına tepki göstererek 'Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür? Değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın' dedi.Gültak'ın yaptığı oylamada Cumhur İttifakı üyesi meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri el kaldırırken, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri el kaldırmadı. CHP'li meclis üyelerinin PKK'yı terör örgütü olarak görmemesi mecliste büyük tepki çekti.Öte yandan HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere' ifadelerini kullanınca mecliste tartışma çıktı. Tanrıverdi daha sonra mecliste söylediği sözünü geri aldı.