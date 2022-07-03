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İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!
Ekleme: 3.07.2022 - 12:26 Güncelleme: 3.07.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!
stanbul Beykoz'da korku dolu anlar yaşanıyor... Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

EKİPLER BEYKOZ'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahale etti.

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!
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