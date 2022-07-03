İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!

İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

stanbul Beykoz'da korku dolu anlar yaşanıyor... Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.EKİPLER BEYKOZ'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİYORİhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahale etti.Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.