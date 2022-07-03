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HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin 5. Olağan Kongresi yine örgütün gösteri toplantısına dönüştü. Hakkındaki kapatma davasında "terörle ilişkimiz yok" savunması yapan HDP'nin kongresinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, posteri de açılmaya çalışıldı.

HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!
Ekleme: 3.07.2022 - 14:55 Güncelleme: 3.07.2022 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!
Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi.

Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji Serok Apo' sloganları attı.

TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ
Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!

KAPATMA DAVASINDA 'TERÖRLE İLİŞKİMİZ YOK' SAVUNMASI
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim ettiği 220 sayfalık savunmasında 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt vererek 'terörle ilişkimiz yok' savunması yapmıştı.

HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor. Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!
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