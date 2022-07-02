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Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayram tatili Kabine toplantısı kararı ile 9 gün oldu. 9 Temmuz'da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidecek ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ekleme: 2.07.2022 - 20:47 Güncelleme: 2.07.2022 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?
Kurban Bayram tatili Kabine toplantısı kararı ile 9 gün oldu.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

9 Temmuz'da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidecek ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Konuyla ilgili müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'e açıkladı

Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, 'Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde.' dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, 'Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz.' diye konuştu.

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.
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