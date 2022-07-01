Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelişinin 3. yılını değerlendirmek ve projelerini tanıtmak için düzenlediği programda Ankara havası oynadı. Programda yer alan sunucu Özlem Gürses’in ise Mansur Yavaş’ı sahnede selamlarken eğilmesi ve sahne halleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Gürses’in Yavaş’ın önündeki durumunu gösteren videoyu paylaşarak eleştirilerde bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Özlem Gürses için “Fırsat verildiğinde bunlar yalakalığın kitabını yazarlar” yorumunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Spor Salonu'nda göreve gelişinin 3. yılını değerlendirmek ve projelerini tanıtmak için bir program düzenledi. Bu programa siyaset dünyasından birçok isim katılırken, sanatçı Tan Taşçı ise konser verdi. Mansur Yavaş ise sahneye çıkarak seymenlere eşlik etti, Ankara havası oynadı!



ÖZLEM GÜRSES MANSUR YAVAŞ'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ!



Programda yer alan sunucu Özlem Gürses ise Mansur Yavaş'ı sahnede selamlarken eğilmesi ve sahne halleriyle sosyal medyada gündem oldu. Özlem Gürses'in sahnedeki halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken birçok yorum da yapıldı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ GAZETECİLİKTEN BAHSEDENLERİN HÂLİ..."



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gürses'in Yavaş ile selamlaşma hallerini gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak eleştirilerde bulundu. Özalan, "CHP'li Mansur Yavaş ve gazeteci Özlem Gürses! Tarafsız ve bağımsız gazetecilikten bahsedenlerin hâli…" ifadelerini kullandı. Özalan daha sonra şunları yazdı: "Tek hizmeti arada sırada Ankara hava durumunu sunmak olan CHP'li Mansur Yavaş, yine sınıfta kaldı. Çalışıyormuş gibi sosyal medyada algı yaparak bir yere varacağını sanıyor. Hizmeti, eseri, icraatı yok. Çıkıp arada bir oynuyor, CHP'nin fondaş medyası da onunla övünüyor."



"HAK EDEN KENDİNİ NASIL DA BELLİ EDİYOR"



AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da Gürses'in eğilme anlarını gösteren görüntüyü paylaşanlardan oldu. Ayvalı eleştirisini şöyle dile getirdi: "Mansur Yavaş: Halkın parası yandaşlara değil hak edene gidiyor! Hak eden kendini nasıl da belli ediyor. Örnek: Bağımsız ve Tarafsız Gazeteci Özlem Gürses. Özgür basın böyle olmalı. Şak şakçı olmamalı!"



"ZAVALLI MANSUR VE POHPOHÇUSU"



MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakıroğlu ise Gürses'in Yavaş önünde eğildiği anın fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan şu eleştirilerde bulundu: "Ankara sele giderken zavallı Mansur ve pohpohçusu; yağcı, yalaka, troliçe Özlem Gürses!"



"FIRSAT VERİLDİĞİNDE BUNLAR YALAKALIĞIN KİTABINI YAZARLAR"



Remzi Ertürk isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Özlem Gürses'in yalakalığı da bir başka oluyor" yorumunda bulunurken, Yunus Emre ise "Özlem Gürses'in Mansur Yavaş karşısında şekilden şekile girmesine bakın. Utanç verici. Bakmayın 'özgür basın, bağımsız gazeteci' diye naralar atmalarına. Fırsat verildiğinde bunlar yalakalığın kitabını yazarlar. Bu arada #MansurYavaş'a haber verin #Ankara'da yine sel olmuş" dedi.







"GÜRSES FONLANDIĞI PARANIN AĞIRLIĞINDAN BU HALE GİRMİŞ DİYE YORUMLADIM"



Seda Arslan ise Gürses'in Yavaş karşısında düştüğü hallerden dolayı sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda "Özlem Gürses fonlandığı paranın ağırlığından bu hale girmiş diye yorumladım. Siz ne görüyorsunuz?" ifadelerini kullanırken, gazeteci Taner Timur ise "'Objektif' gazetecimiz Özlem Gürses'in, Mansur Yavaş'ın ardından bir su dökmediği kaldı galiba" dedi.



"ONA BUNA 'YALAKA' DİYEN…"



Murat Sarıca sosyal medya hesabından Gürses vakası hakkında yaptığı eleştiride, "Ona buna "Yalaka" diyen CHP yandaşı Özlem Gürses'in, Mansur Yavaş karşısında iki büklüm duruşu. Neredeyse ayağına kapanacak" ifadelerini kullandı.



GÜRSES, "ÇİN TRENİ" VE "GÜLNAZ ŞIRINGA" İLE GÜNDEM OLMUŞTU!



Sunucu Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ilk ihracat treninin Çin'e yollanmadığı iddiasını bir video hazırlayarak ortaya atmıştı. Çin'e gönderilen trenin İstanbul Halkalı'ya kadar gittiğini belirten Gürses, bunu dalga geçerek duyurmuştu. Gürses'in 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ve Çin'e gönderilen trenle ilgili yalanı kısa sürede ortaya çıkmıştı.



Özlem Gürses Çin treni yalanından sonra televizyon programında mizah konusunu gerçek haber gibi okumuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" ismindeki bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını iddia etmişti. Ancak Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıkmış, Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu olmuştu.



