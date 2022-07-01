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Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!

Afrika'nın sömürülmesinde geçtiğimiz yüzyılda tarihi bir rol oynayan Fransa'nın Takuba Görev Gücü'nün, Mali'deki operasyonlarının sona erdiği bildirildi.

Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Ekleme: 1.07.2022 - 17:09 Güncelleme: 1.07.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Afrika'da Fransız varlığı azalmaya devam ediyor.

Son yıllarda, geçtiğimiz yüzyılda Fransız güçlerinin insanlık dışı uygulamalarının ortaya çıktığı Afrika'da, Fransa yönetimine karşı tepki ciddi boyutlara ulaşmıştı.

Halk tepkisinin yanında siyasette de kendini gösteren ilişkilerdeki gerilim, kara kıtadaki Avrupalı asker varlığında da değişimlere neden oluyor.

Mali'den askerlerini çekiyor
Bu kapsamda Fransa, Mali'deki Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının durduğu belirtildi.

Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!

Görev dün itibarıyla sona erdi
Fransız basınının, Genelkurmay Sözcüsü Pascal İanni'ye dayandırdığı haberde, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının 30 Haziran'dan itibaren sona erdiği aktarıldı.

Takuba Görev Gücü, Mali’de operasyonlar gerçekleştiriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası, 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi, Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.

Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
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